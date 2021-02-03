Терапевт рассказала, симптомом каких болезней является запах изо рта

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Терапевт Арина Жегалина рассказала, что галитоз, более известный как неприятный запах изо рта, может быть сигналом ряда заболеваний.Врач заявила, что с этим недугом сталкивается около 70 процентов людей. По мнению доктора, это проблема не только медицинского, но и социального характера, так как заставляет людеть избегать сближения с окружающими из-за стеснения."В 90 процентах случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов",— подчеркнула Жегалина, добавив, что также же неприятный запах изо рта может быть последствием таких заболеваний, как воспаление небных миндалин и синусит.Терапевт отметила, что галитоз может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр. Его может появление могут также спровоцировать определенные продукты.