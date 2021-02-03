Слабость и озноб: врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19
«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом»,
— перечислила специалист.
Доктор отметила, что побочные эффекты могут длиться в течение суток после вакцинирования. Поэтому беспокоиться по этому поводу не нужно.
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