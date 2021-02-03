Слабость и озноб: врач рассказала о побочных эффектах прививки от COVID-19

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы.«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом»,— перечислила специалист.Доктор отметила, что побочные эффекты могут длиться в течение суток после вакцинирования. Поэтому беспокоиться по этому поводу не нужно.