Необычные запахи тела, которые говорят о серьезных болезнях

Мы постоянно используем гели для душа и духи, чтобы скрыть естественный запах своего тела. Хотя именно он может сигнализировать об опасных изменениях в организме.Запах ацетонаЕсли человек потребляет недостаточно углеводов, то организм начинает сжигать собственные жировые запасы. Для похудения это хорошо, но запах тела может измениться.Когда жиры сгорают, выделяются кетоны. В этот момент организм начинает выделять кисловатый запах. В норме, жиры расщепляются до сахара и ацетона, а организм успевает вывести его с мочой. Но при голодании ацетона выделяется слишком много, поэтому голодный человек начинает неприятно пахнуть.Однако причиной чрезмерного выделения кетонов может стать и сахарный диабет. Поэтому так важно следить за тем, какой запах источает ваше тело.Запах аммиакаЗапаха аммиака говорит о проблемах печени и почек. Сниженная функция этих органов приводит к тому, что избытки азота выделяются при дыхании или через поры.К менее опасным причинам можно отнести обезвоживание органищма и низкоуглеводную диету. Это важно учитывать в том случае, когда человек серьезно занимается спортом.Запах вареной капустыГенетическое заболевание тирозинемия влияет на появление запаха вареной капусты от человека. При болезни организм человека не производит достаточно ферментов для обмена аминокислот тиразина.Чаще всего заболевание встречается у новорожденных и приводит к нарушениям в работе почек, печени, центральной нервной системы.Запах мёдаЗапах, который может показаться даже приятным, на деле говорит о большой опасности. Активность синегнойной палочки приводит к тому, что человек источает сладки аромат. В основном, люди "подхватывают" бактерию при лечении в стационаре.Опасный микроорганизма может привести к развитию менингита, отита, гнойного синусита и абсцесса. В основном, бактерия поражает органы дыхания и мочевыделительной системы.