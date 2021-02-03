Почему нельзя будить лунатиков

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В народе этот синдром называют "лунатизм", так как издавна считалось, что он происходит во время определенной фазы Луны. Сейчас ученые отошли от этого термина и называют это "сомнамбулизм" или "парасомния".Согласно статистике, чаще всего этим расстройством страдают дети. Однако с возрастом это проходит. Среди взрослых тоже есть "лунатики", которые встают по ночам и совершают любые действия в состоянии сна.Таким приступы могут длится от 30 секунд до 30 минут, при этом в некоторых случаях он продолжается в течение нескольких часов. С утра человек ничего не помнит.На самом деле, если вы заметили подобное у человека, который живет с вами в одной квартире, будить его не нужно.