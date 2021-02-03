Почему нельзя будить лунатиков
Согласно статистике, чаще всего этим расстройством страдают дети. Однако с возрастом это проходит. Среди взрослых тоже есть "лунатики", которые встают по ночам и совершают любые действия в состоянии сна.
Таким приступы могут длится от 30 секунд до 30 минут, при этом в некоторых случаях он продолжается в течение нескольких часов. С утра человек ничего не помнит.
На самом деле, если вы заметили подобное у человека, который живет с вами в одной квартире, будить его не нужно.
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