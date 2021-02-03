Эксперт: некоторым людям просто необходимо носить специальную обувь

Врачи констатируют: при синдроме диабетической стопы пациенту нужно любыми способами избегать появления на ногах язв и мозолей. Даже небольшое повреждение или царапина будут заживать очень долго и могут привести к развитию осложнений, вплоть до ампутации. Комментирует Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии": "При диабете из-за повреждения сосудов ухудшается трофика тканей. Нарушаются процессы заживления, на месте небольших повреждений появляются длительно существующие трофические язвы. Деформации суставов стопы, такие как последствия бурситов, "молоткообразные" пальцы или вальгусная деформация, усугубляют течение заболевания. Они создают точки повышенного давления в обуви. В этих местах происходит сдавливание тканей стопы и их питание нарушается еще больше, а из-за трения возникают новые повреждения.Если «стаж» диабета не более 5 лет, а уровень сахара в крови находится под контролем, можно не волноваться насчет выбора специальной обуви. Но если на ногах начинает снижаться чувствительность, есть деформации суставов и "шишки", плохо заживают раны или уровень сахара постоянно "скачет", пора всерьез задуматься о специальной обуви. Не обязательно искать именно медицинские ортопедические ботинки. Главное, чтобы обувь хорошо сидела на ноге. Это значит, что она должна не только подходить по размеру. Она должна сидеть не слишком свободно и не слишком плотно, должна быть достаточно прочной, чтобы защищать стопу от случайных травм, и достаточно мягкой, что не появлялись мозоли.Обратите внимание на внутреннюю поверхность. Она должен быть выполнена из мягкого материала, который не натрет ногу. Стелька должна быть ортопедической, поддерживающей естественный свод стопы. Это предотвращает избыточное давление и снижает риск появления язв. Материал подошвы должен быть упругим, чтобы обеспечивать достаточную амортизацию. Например, это может быть пеноматериал со специальными воздушными полостями внутри.Материал верха должен быть мягким и эластичным. Хорошо подходят текстиль и мягкая кожа. При этом обувь должна защищать стопы от травм, то есть должна быть достаточно прочной, чтобы случайно попавшийся на дороге камешек не привел к травме. От сандалий и босоножек придется отказаться. Самое главное - обувь должна удобно сидеть на ноге и нигде не натирать. Особенно внимательно это надо отслеживать людям с бурситами и деформациями суставов пальцев стопы. Для них важно, чтобы в туфлях был широкий и достаточно глубокий носок.При выборе туфель главное, чтобы ноге было комфортно. Небольшой каблук высотой около 3-4 сантиметров не повредит, если нет осложнений. Но лучше чередовать модельную обувь с более комфортной. Например, прийти на работу в кроссовках, а в офисе переобуться в туфли. Если же есть осложнения, склонность к образованию язв, длительное заживление травм и мозолей, лучше не рисковать. Стремление к красоте может обернуться печальными последствиями. В первую очередь нужно задумываться о здоровье.Специальную обувь лучше искать в ортопедических салонах. Большинство таких моделей имеют расширенный носок, ортопедическую поддержку стопы и достаточную амортизацию. Идеально, если обувь подберет подиатр или ортопед. В спортивных магазинах стоит обратить внимание на кроссовки для профессиональных спортсменов. У них хорошая подошва и эластичный "дышащий" материал верха. Такие кроссовки на сегодняшний день одна из лучших альтернатив для больных диабетом, если нет возможности достать специальную обувь. В обычных магазинах с выбором обуви могут возникнуть проблемы. Стоит внимательно отобрать модели по нужным критериям еще до примерки. Помните, что если на стопах снижена чувствительность, вы не сразу сможете понять, что туфли натирают".