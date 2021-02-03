Названы последствия дефицита витамина D

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Вот почему важно выбирать продукты с этим витамином и больше бывать на солнце.Недостаток в организме человека витамина D может привести к многочисленным расстройствам.По мнению американского фармацевта Сьюзи Коэн, дефицит витамина D вызывает акне, аритмию сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, приводит к раздражению кишечника, вздутию живота, сухому кератоконъюнктивиту, боли в теле, слабости мышц, снижению когнитивных функций, невропатии, макулодистрофии, обострению аутоиммунных заболеваний, хрипам, аллергии, красному плоскому лишаю.Дефицит витамина D сопровождается также высоким уровнем сахара в крови, частыми кожными высыпаниями, эректильной дисфункцией, проблемами с мочеиспусканием, появлением перхоти и резкими изменениями настроения.Напомним, медики считают, что при заражении коронавирусом COVID-19 витамин D значительно облегчает течение заболевания.