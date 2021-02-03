Констатируемая клиницистами связь рахита и спазмофилии несомненна. Она требует, однако, критического рассмотрения: спазмофилия может существовать без всяких признаков рахитизма; равным образом и для рахита явления спазмофилии отнюдь не обязательны. Расстройства обмена Са характерны для обоих состояний. При рахите, однако, мы имеем дело с нарушением способности кальцинироваться части мезенхимных элементов — костной системы. При нарушении же функции паращитовидных желез расстраивается эта способность дериватов эктодермы.На основании опытов Эрдгейма недостаточность паращитовидных желез неправильно привлекают к объяснению патогенеза рахита. Как известно, Эрдгейм показал, что удаление паращитовидных желез у молодых грызунов вызывает нарушение обызвествления только зубной эмали, деривата эктодермы.Как известно, нервная система также развивается из эктодермального листка. По-видимому, между эктодермой и мезодермой существует глубокое биохимическое различие уже на первых ступенях развития, которое может сохранять долгое время общие биохимические черты в дериватах одного листка, как бы ни была различна судьба их элементов в процессе прозоплазии. Принципиальное различие между рахитом и спазмофилией видно уже из сравнения коэффициентов отношения Са к Р, который в норме равен 1,9, при спазмофилии— 1,4, а при рахите — 3,5.Падение содержания кальция в крови при спазмофилии, как и при экспериментальной тетании, является правилом. Без определения содержания Са в крови, на наш взгляд, не следовало бы ставить диагноза спазмофилии. В особенности у мальчиков в период полового созревания можно нередко обнаружить явления скрытой спазмофилии (феномен Эрба, Хвостека и др.)» которые на основании данных, полученных в нашей лаборатории, мы склонны относить за счет усиления внутрисекреторной деятельности половых желез.Интересно при этом отметить, что и в раннем детском возрасте, по данным клиницистов, явления спазмофилии в 75% случаев встречаются у детей мужского пола. Падение содержания Са в крови при спазмофилии очень значительно, почти вдвое против нормальных 10,2. Отмечается при этом и некоторое понижение содержания неорганического фосфора (Джьорджи).