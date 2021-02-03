Зеленая средиземноморская диета против болезней печени

Зеленая средиземноморская (MED) диета снижает внутрипеченочный жир больше, чем другие здоровые диеты, и вдвое сокращает неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП), согласно долгосрочному клиническому исследованию, проведенному исследователями Университета Бен-Гуриона в Негеве и команда международных коллег.Результаты были опубликованы в ведущем международном журнале Gut, посвященном гастроэнтерологии и гепатологии.«Наша исследовательская группа и другие группы за последние 20 лет доказали с помощью тщательных рандомизированных долгосрочных испытаний, что средиземноморская диета является самой здоровой», - говорит ведущий исследователь профессор Айрис Шай, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения BGU, которая также адъюнкт-лектор Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. «Теперь мы усовершенствовали эту диету и обнаружили элементы, которые могут существенно изменить печеночный жир и другие ключевые факторы здоровья».НАЖБП поражает от 25% до 30% людей в США и Европе. Хотя некоторое количество жира в печени является нормальным явлением, чрезмерное количество жира (5% или выше) приводит к инсулинорезистентности, диабету 2 типа, сердечно-сосудистому риску, а также к снижению разнообразия кишечного микробиома и микробному дисбалансу.Поскольку в настоящее время нет лекарств для лечения ожирения печени, единственное вмешательство - снижение веса и сокращение потребления алкоголя. Это клиническое исследование питания с помощью магнитно-резонансной томографии (называемое Direct-Plus), проведенное международной исследовательской группой под руководством профессора Шая, является первым, кто разработал и протестировал новую зеленую средиземноморскую диету.Особенности диетыЭта модифицированная диета MED богата овощами, включает ежедневное потребление грецких орехов (28 граммов) и меньше обработанного и красного мяса. Она обогащена зелеными компонентами с высоким содержанием полифенолов, в том числе от трех до четырех чашек зеленого чая в день и 100 граммов (замороженных кубиков в день) зеленого коктейля Mankai.Манкай, водное зеленое растение, также известное как ряска, богато биодоступным белком, железом, B12, витаминами, минералами и полифенолами. Зленая диета MED привела к наибольшему снижению печеночного жира (-39%) по сравнению с традиционной средиземноморской диетой (-20%) и рекомендациями по здоровому питанию (-12%). Результаты были значительными после поправки на потерю веса.В целом, зеленая диета MED привела к резкому сокращению ожирения печени. Распространенность НАЖБП снизилась с 62% на исходном уровне до 31,5% в группе зеленых средиземноморских пациентов, до 47,9% в группе средиземноморских и 54,8% в группе здорового режима питания.