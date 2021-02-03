Как алкоголь сказывается на здоровье сердца

Люди, страдающие от алкогольной зависимости, сталкиваются с существенными проблемами со здоровьем. В первую очередь страдает сердечная мышца - один из главных органов всего организма. Ученые неоднократно рассказывают о вреде алкогольных напитков для сердечно-сосудистой системы. Но нередко это оторванные друг от друга знания.С какими болезнями связано употребление алкоголяИсследование 2019 года показало, что регулярное употребление алкоголя способно увеличить уровень особых биомаркеров крови. Что это значит? Благодаря этим биомаркерам становится понятно, что повреждаются ткани сердца. Это свидетельствует о взаимосвязи спиртного и здоровья сердечно-сосудистой системы.В частности развиваются следующие заболевания: алкогольная кардиомиопатия, высокое кровяное давление, инфаркт, инсульт, аритмия. Нередко эти недуги заканчиваются летальным исходом.Надо помнить, что уже в раннем возрасте алкоголь сказывается на здоровье сердца. Уже в 30-40 лет возможны различные сбои в работе этой мышцы. Любое неприятное покалывание может свидетельствовать о нарушении функционала, и с каждым днём ситуация будет только ухудшаться, особенно если не прекратить употреблять. Гипертония, перебои в работе сердца обеспечены, если не перестать злоупотреблять. Ведь орган сильно страдает и срок его службы сокращается под действием алкоголя. Это обусловлено тем, что под действием алкоголя сердце покрывается жиром. Ему становится тяжело перекачивать кровь, что провоцирует инфаркты и другие проблемы со здоровьем. В том числе не исключена смерть такого пациента.Не раз в различных СМИ поднимался разговор о безопасной дозировке алкогольных напитков. Но эти данные условны и не отражают полноценной картины. Ведь организмы разные, особенности разные. Поэтому объективно - только отказ от алкоголя полностью позволит сохранить здоровье сердца. Разумеется, не нужно забывать о своевременной диагностике и сдаче соответствующих анализов. И берегите свое любимое сердечко - оно у вас одно!