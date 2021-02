Переболевшим COVID-19 может понадобиться только одна доза вакцины

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые обнаружили, что после введения одной дозы мРНК-вакцины против коронавируса у людей, которые ранее переболели COVID-19, встречаются выразительные побочные эффекты. Кроме того, они вырабатывают больше антител, чем те, кто не перенес инфекцию.После COVID-19 люди могут бурно реагировать на вакцинациюЛюди, которые перенесли COVID-19, все равно могут нуждаться в вакцинации, пишет The New York Times. Ранее исследование показало, что после перенесенной болезни от повторной инфекции в течение пяти месяцев защищены 83% человек.Пациенты, у которых уже были антитела к коронавирусу, могут столкнуться с необычно сильной реакцией на прививку. The New York Times приводит пример молекулярного биолога Шеннон Романо (Shannon Romano). После болезни, опасаясь нового заражения, она привилась от коронавирусной инфекции одной из мРНК-вакцин. В течение первых двух дней она испытывала те же симптомы, что и во время активного COVID-19. Романо быстро поправилась, и после обнаружила, что в ее крови необычно высокий уровень антител к SARS-CoV-2. Авторы нового исследования указывают, что им много раз приходилось слышать о подобных случаях.Исследование подтверждает: перенесенная инфекция играет рольНовое исследование может объяснить, почему переболевшие люди сталкиваются с такими реакциями. В нем приняли участие 109 человек. 41 из них ранее перенес инфекцию – у них уже были антитела против коронавируса. В этой группе уровень антител после введения первой дозы вакцины был существенно выше, чем у тех, кто раньше не болел.В группе переболевших чаще, чем у тех, кто не перенес инфекцию, встречались побочные эффекты после введения первой дозы вакцины. Среди нежелательных явлений были головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах. Основным побочным эффектом у людей, которые не переболели до вакцинации, была боль в месте введения.Ученые отмечают, что исследование было небольшим, поэтому его результаты нуждаются в дополнительной проверке.Данные клинических испытаний мРНК-вакцин производства Pfizer и Moderna показывают, что у большинства людей более тяжелые реакции развиваются после введения второй дозы вакцины. Исследование компании Moderna противоречит новым данным: в нем побочные эффекты реже встречались у людей, которые ранее перенесли инфекцию.Почему люди так реагируют на вакцинуУченые считают эти феномены неудивительными. Вакцина содержит генетический материал, на основе которого в организме синтезируется шиповидный белок коронавируса. Иммунная система людей, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, способна опознавать эти белки. Поэтому после вакцинации иммунные клетки атакуют чужеродные белки, что сказывается на самочувствии людей.Что это значит для медицинской практики«Я думаю, одной вакцинации должно быть достаточно», - сказал The New York Times вирусолог Флориан Краммер (Florian Krammer) из Медицинской школы Икана на горе Синай, соавтор исследования, комментируя реакцию на вакцину людей, которые до прививки перенесли COVID-19. Он отметил, что это избавит пациентов от необязательной боли при введении второй дозы.Краммера поддерживает Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki) из Йельской медицинской школы. Она указывает, после перенесенной инфекции первая доза вакцины работает как вторая.С ними согласны не все ученые. Например, директор Института иммунологии Пенсильванского университета Эдвард Джон Уэрри (E. John Wherry) считает, что до изменения режима вакцинации нужно убедиться, что эти антитела действительно могут предупреждать размножение вируса. Кроме того, он отмечает, что в документации, которая фиксирует перенесенную болезнь или наличие антител, могут быть ошибки.Доктор Пабло Санчез (Pablo J. S?nchez) из Исследовательского института Национальной детской больницы указывает, что в настоящее время не было распоряжения спрашивать людей, перенесли ли они COVID-19 ранее. По его мнению, это необходимо исправить, потому что практика показывает, что у таких пациентов действительно встречаются тяжелые реакции после прививок.