Ученые вдвое снизили риск тяжелого заболевания глаз у недоношенных детей

Риск тяжелой формы ретинопатии, которая может вызвать слепоту у крайне недоношенных детей, снизился вдвое, когда новорожденным дали новую добавку, сочетающую различные жирные кислоты. Такие данные были получены в шведском исследовании, проведенном Гетеборгским университетом.Работа, опубликованная в журнале JAMA Pediatrics, считается новаторской в своей области. Она документирует явное снижение ретинопатии недоношенных (ROP) среди крайне недоношенных (EP) младенцев (родившихся до 28 недель беременности), кровеносные сосуды сетчатки которых не полностью развиты. Состояние может вызвать нарушение зрения и, в худшем случае, слепоту после отслоения сетчатки.В исследование были включены 206 младенцев, находящихся в неонатальных отделениях университетских больниц в Гетеборге, Лунде и Стокгольме, за период с 2016 по 2019 год.Примерно половине этих новорожденных назначались профилактические пищевые добавки перорально с омега-3 жирными кислотами DHA (50 миллиграммов в день на килограмм веса тела) в сочетании с омега-6 жирными кислотами арахидоновой кислотой (в два раза больше). Сегодня последняя жирная кислота не входит в состав добавок, которые обычно назначают детям с EP сразу после рождения.