Симптомы коронавируса: что можно заметить во рту?

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Симптомами заражения коронавирусом могут быть некоторые изменения в состоянии органов полости рта – например, вы можете заметить сильное покраснение языка или его налет, необычную болезненность губ.Британский журнал дерматологии (British Journal of Dermatology) опубликовал данные исследования, авторы которого наблюдали пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, проходивших лечение в полевом госпитале IFEMA в Мадриде.Ученые представили сведения о «дерматологических» симптомах коронавирусной инфекции, обновляющих клиническую картину заражения ковидом. Специалисты констатируют, что во рту, на руках или ногах можно заметить определенные признаки, позволяющие заподозрить наличие коронавирусной инфекции.«Примерно каждый четвертый пациент госпиталя заметил изменение своего языка, причем наиболее частой проблемой был преходящий язычный папиллит», - сообщается в журнале.Язычный папиллит. Он представляет собой распространенное болезненное воспалительное состояние, затрагивающее один или несколько грибовидных сосочков на языке. Эти сосочки, ответственные за восприятие вкуса, расположены на кончике и боковых участках языка. При их воспалении возникает ощущение, что язык покрывается волдырями.Афтозный стоматит. В этом случае на слизистой ткани ротовой полости и на языке возникают язвочки, которые при осмотре кажутся красно-белыми. На ощупь они весьма болезненные, обычно плоские, но иногда бывают слегка выпуклыми.Глоссит. Данный термин означает воспаление языка, из-за которого он увеличивается в размерах и меняет цвет. Самая частая разновидность глоссита – «географический язык», при котором его поверхность напоминает карту с границами стран и материками.Также нередко можно наблюдать обильный налет на языке с одновременным покраснением слизистой рта. Но воспаление может принимать и более тяжелую форму, сопровождаемую ощущениями боли, жжения языка, появлением неприятного запаха, невозможностью нормально разговаривать и принимать пищу.Боль в губах. Еще одним симптомом заражения коронавирусом, может быть необычайная болезненность губ.«Ощущение боли может распространяться с губ и на внутреннюю часть рта», - предупреждают дерматологи.Также губы могут ощущаться особенно сухими или чешуйчатыми, дополнили исследователи.