Природные средства для разжижения крови и профилактики тромбов

Чем гуще кровь в организме, тем больше риск образования тромбов. Если прибавить к этому, что с годами сосуды теряют эластичность, развивается атеросклероз, то ситуация может стать критической. Почему так важно разжижать кровь и какие продукты помогают сделать это?Загустение крови – явление опасное. Когда кровь гуще, чем положено по медицинским показателям, имеется высокая вероятность образования тромбов. На сосудистых стенках задерживаются жир и соли кальция. По этой причине они становятся неэластичными, жёсткими, возникает и прогрессирует атеросклероз, и со временем это может привести к инфаркту или инсульту.Средства против сгущения кровиПациентам, которые страдают указанными проблемами, доктора прописывают медикаменты, разжижающие кровь. Однако, если их принимать систематически, это разрушает слизистые оболочки пищеварительного тракта. Такой же эффект, но без ущерба здоровью, имеют определенные пищевые продукты. Их полезно вводить в пищевой протокол для нормализации кровотока.Продукты, разжижающие кровьИмбирьИмбирь славится своими противовирусными, антидепрессивными, спазмолитическими и прочими качествами. Корень имбиря имеет ещё одно ценное свойство - разжижать кровь. В состав корня входит соединение гингерол, который выводит бляшки холестерина и рассасывает тромбы, нормализует кровообращение головного мозга, укрепляет артерии. Его полезно использовать при лечении атеросклероза в комбинации с другими терапевтическими мероприятиями. На базе имбирного корня выпускаются БАДы, служащие профилактикой и средством лечения варикоза. Но важно помнить, что, как и в любом другом случае, о применении имбиря желательно проконсультироваться с доктором.КуркумаКуркума - природный антикоагулянт. Она имеет свойство разжижать кровь и понижать сердечное давление, что подходит страдающим гипертонией. Куркума снижает показатель сахара в крови, поддерживает сердечно-сосудистую систему, эффективна при болезни Альцгеймера. Кроме того, данная пряность выступает сильным антиоксидантом.ЧеснокЧеснок - естественный антикоагулянт. В его составе присутствуют биологически активные соединения аджоен (ахоен) и аденозин, которые способны снижать вязкость, препятствовать слипанию красных кровяных клеток, участвующих в процессе свертываемости крови, - тромбоцитов. Все это минимизирует вероятность образования тромбов. Если употреблять в пищу каждый день по 3 зубчика, можно активировать рассасывание тромбов. Аллицин в составе чеснока снимает напряженность стенок артерий, расширяет просвет сосудов, запускает кровоток, уменьшает нагрузку на мышцу сердца.Продукты против образования тромбовКорицаКорица - сильный антикоагулянт из-за содержания кумарина. Добавлять корицу в чай очень полезно: это поможет снизить вероятность возникновения и прогресса сердечно-сосудистых недугов.Кайенский перецКайенский перец позитивно влияет на сосудистую систему организма, позволяя венам, артериям, капиллярам вернуть необходимую эластичность. Данный продукт активирует кровоток, способствует разжижению крови и полноценному притоку её к конечностям.Витамин ЕУпотребление витамина Е в форме капсул, как пищевой добавки, способствует разжижению крови. Однако, имеются некоторые предостережения. У пациентов с недостаточной свертываемостью крови витамина Е даже в малых дозах может спровоцировать кровотечение. Это значит, что перед приемом имеет смысл проконсультироваться с вашим доктором.Зелёный чайНеобычайно богат природными антиоксидантами - полифенолами. Это помогает уберечь организм от преждевременного старения. Катехин в составе зелёного чая имеет свойство разжижать кровь, понижая таким образом вероятность формирования тромбов в артериях, улучшает сосудистый тонус, дает эффект снижения давления.Питьевой графикУпотребление необходимого объема воды в день даст её задержку в пространстве сосудов. Это запустит процесс оптимального естественного разжижения крови. Как альтернативу воде можно брать сок, морс, отвар, компот.Другие средства для разжижения крови:Любая диета, ориентированная на сердечно-сосудистые проблемы, повышенную свертываемость крови, предполагает употребление как можно меньшего количества животных жиров и как можно больше растительной клетчатки.В целях разжижения крови часто применяют аспирин, но кроме пользы он наносит и ущерб. Фракции этого препарата, закрепляясь на желудочных стенках, могут образовывать язвы.Факторы сгущения крови:Высокая концентрация сахара и углеводов в продуктах питания, употребление спиртных напитков, копченой и жирной еды, дефицит воды в организме, дефицит ферментов, чрезмерные показатели тромбоцитов, эритроцитов и гемоглобина, патологии функций печени, дефицит витаминов и микроэлементов.Повышенная вязкость крови не считается недугом, но при болезненных состояниях может спровоцировать определенные осложнения.