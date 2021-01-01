Экспериментальное средство против псориаза хорошо себя показало в тестах

Компания Bristol Myers Squibb обнародовала результаты испытаний своего нового перорального средства против псориаза. Экспериментальный препарат, получивший название деукравацитиниб, обошел по эффективности апремиласт.Известно, что добровольцам давали по 6 миллиграммов деукравацитиниба в день. И это позволило добиться 75%-го улучшения их состояния по сравнению с плацебо уже через 16 недель терапии. Большая эффективность по сравнению с апремиластом также стала заметна на 16-ю неделю. Сейчас пройдены уже три этапа испытаний. Итоговые выводы будут озвучены в ближайшее время.Напомним: псориаз - хроническое, аутоиммунное, воспалительное заболевание, приводящее к образованию пораженных зон на коже. Это красные, чрезмерно сухие, приподнятые над поверхностью кожи пятна (папулы), формирующие бляшки. Доступная на сегодняшний день терапия способна лишь уменьшить проявления псориаза, но не избавить от него.