Врач Соломатина назвала продукты для защиты от усталости и хандры

По мнению врача диетолога Елены Соломатиной, питание может усугублять психо-эмоциональное напряжение и, напротив, улучшать защиту от возникновения усталости и хандры.Соломатина рассказала в интервью, что особенности питания человека могут влиять на ухудшение самочувствия в течение дня.«Многим знакомо состояние усталости, дискомфорта – оно похоже на ощущения, появляющиеся в душном помещении, когда резко накатывает слабость и путаются мысли. Причиной может быть неправильное питание», - сообщила врач.Специалист пояснила, что возникновению подобных состояние способствует рацион, содержащий слишком мало веществ, поддерживающих активную мозговую деятельностью и высокий энергетический тонус. Если включить в питание содержащие их продукты, это может защищать от приступов снижения энергии, упадка сил.Соломатина назвала лучшие продукты для защиты от усталости и хандры посреди рабочего дня.«Это, в первую очередь, продукты, содержащие холин: яичные желтки, мясо (особенно баранина), овсянка, цветная капуста. Холин обеспечивает скорость передачи нервного импульса», - пояснила медик.Также для защиты от усталости и хандры важны продукты с витамином B12. Врач рассказала, что организм интенсивнее теряет его с возрастом – это может вызывать головокружение, утомление.Помимо того, Соломатина рекомендует употреблять продукты, которые содержат железо: например, печень. Они улучшают доставку кислорода в мозг.Врач подчеркнула: злоупотреблять полезной пищей не стоит. В противном случае, говорит, диетолог,«токсины, которые там содержатся, нейтрализуют всю пользу».