Как решить проблему дефицита жизненно важных лекарств

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В Российской Федерации то и дело фиксируется дефицит жизненно важных лекарственных препаратов, который заставляет сомневаться в эффективности отечественной системы медицинского обеспечения.Одной из ключевых проблем отрасли является т.н. "зарегулированность" — то есть, формальный подход, который выбирают чиновники вместо человеческих решений. Для пациентов, страдающих от серьезных хронических недугов, это неприемлемо.Эксперты говорят, что модель лекарственного обеспечения населения необходимо сделать более адаптивной, иначе ситуация с доступностью жизненно важных препаратов будет становиться только хуже. При этом, проблема с лекарственным обеспечением сводит на нет такие масштабные инициативы в здравоохранении, как создание новых больниц, лабораторий и научно-исследовательских институтов.Дефицит препаратов, который наблюдается в условиях рыночной экономики, указывает на искусственное искажение механизмов, которые должны обеспечивать регуляцию рынка. Провалы рынка пытается компенсировать государство, но инициативы вроде обязательной маркировки лекарств делают такие попытки не очень неэффективными. Для того, чтобы решить проблему комплексно, нужно полностью реформировать систему обеспечения лекарственными препаратами, а не ограничиваться полумерами.