Психологи подсказали, как вовремя распознать токсичные отношения

Психологи сравнивают их с ловушкой.Жертвы психологического насилия могут его не замечать или даже не признавать. Постоянные замечания, упреки партнера, чрезмерный контроль и опека – кажутся признаками большой любви и заботы. Однако это только ловушка токсичных отношений.Партнеры уважают и поддерживают друг друга в здоровых отношениях. Кроме этого, дают друг другу право на выбор и возможность развиваться. В токсических все наоборот – они мешают и отравляют жизнь.Например, муж постоянно делает вид, будто жена во всем виновата: не то сказала, не то сделала, неправильно отреагировала на шутку. В этот момент женщина не понимает в чем виновата, но чувствует, что это так, при этом не знает как это исправить.Если нет каких адекватных причин чувствовать вину, значит на вас психологически давят,– прокомментировала психолог Ольга Авраменко.Как себя ведет токсический партнерУ каждого свои методы поведения:? Использование повышенного тона для замечаний.? Так называемое «пытка молчанием», которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней.? Шутки о ваших способностях или внешности. Впрочем, шутка перестает быть шуткой, если она повторяется с десяток раз. Когда же просите прекратить, потому что вам это неприятно, то обидчик обвиняет вас в отсутствии чувства юмора.Кроме постоянного невидимого давления, токсичные отношения могут привести к сокращению контактов с окружающим миром. Жертва начинает меньше общаться с друзьями, родственниками и коллегами. Фактически, замыкается на партнере, который требует от нее быть рядом. Если же не рядом, то должен отчитываться о том, где и с кем.Эту отчетность можно оправдать опекой и переживаниями о безопасности. Но если речь идет о десятках звонков и сообщений без необходимости, то стоит задуматься не пересек ли ваш партнер границу опеки.Кроме этого, еще может быть чтение сообщений любимого человека и просьбы предоставить доступ ко всем социальным сетям. В результате опять же сокращает количество контактов с внешним миром, потому что знает, что под постоянным контролем.Токсичные отношения разрушают самооценку. Постепенно жертва таких отношений будет терять себя, удовольствие от своей жизни,– отметила Ольга Авраменко.Физическое насилиеВажно еще на ранних этапах распознать психологическое насилие и прекратить его, чтобы не довести дело до физического. Психологическое давление и контроль необязательно приведут к рукоприкладству, однако они ему часто предшествуют.«Если обидчик является агрессивным, использует крик и бросание вещей, то скорее всего очень скоро перерастет в физическое насилие», – добавила Ольга Авраменко.Если стали жертвойПрожить и проговорить свои эмоции – первое, что надо сделать. Это даст возможность более четко увидеть что на самом деле происходит в ваших отношениях. Для этого выберите близкого человека, которому доверяете. Который никогда не скажет вам «сам виноват» или «ты видела за кого замуж выходила».Если такого человека рядом нет, тогда стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту. Консультация психолога не предусматривает осуждения и замечания, которые часто в таких случаях можно услышать от родных.Далее спросите себя, нужны ли вам эти отношения. Не такие, а именно эти. Если нет, то смело их разрывайте,– отметила Авраменко.Если же нужны, то готовьтесь говорить с партнером о своих чувствах. Здесь важно пользоваться «я», а не «ты» сообщениями. То есть вместо «твой контроль меня раздражает» или «ты надоела мне своей критикой», скажите: «мне неприятно чувствовать постоянный контроль» или «я чувствую себя обесцененным».Случается, что люди слишком контролируют или заставляют других чувствовать себя виноватыми, сами того не осознавая. Они выросли в таком окружении, поэтому им это кажется нормой. В таком случае ваша откровенность с партнером и просьбы пересмотреть поведение – действительно могут помочь прекратить психологическое насилие. Он поймет, что должен по-другому строить с вами отношения, чтобы их сохранить.Однако есть партнеры, которые прекрасно знают, что психологическое насилие – не норма. Впрочем, все равно продолжают его делать. Это их способ сформировать зависимость обидчик-жертва. В здоровых отношениях это не было бы возможным.Если в ответ на вашу искренность партнер или партнерша все отрицает и говорит: «ты слишком серьезно все воспринимаешь» – это знак, что человек меняться не собирается.По мнению Ольги Авраменко, честный разговор с партнером – это хорошая лакмусовая бумажка того, есть ли в этих отношениях шанс стать здоровыми или нет.