Исследователи протестировали биосенсоры, ищущие коронавирус

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Ученые представили новый способ обнаружения белков коронавируса, а также антител к нему. Они разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами к COVID-19. Эти белковые устройства распознают определенные молекулы на поверхности вируса, связываются с ними, а затем излучают свет в результате биохимической реакции.Тестирование на антитела может показать, был ли у человека COVID-19 в прошлом. Он используется для отслеживания распространения пандемии. Но он требует сложного лабораторного оборудования. Новые биосенсоры полностью меняют положение дел. Эти сенсоры светятся при контакте с антителами COVID-19. Сенсоры не реагируют на прочие антитела, которые также могут быть в крови, включая те, что нацелены на другие вирусы.Столь высокая чувствительность важна для предотвращения получения ложноположительных результатов теста. Помимо COVID-19, команда также показала, что аналогичные биосенсоры могут быть разработаны для обнаружения важных белков человека, включая Her2 (биомаркер и терапевтическая мишень для некоторых форм рака груди) и Bcl-2 (имеет клиническое значение при лимфомах и других типах рака), а также бактериальных токсинов и антител к вирусу гепатита B.