Врач предупредила о вреде длительного отказа от соли

Согласно рекомендациям врача эндокринолога Алины Алмасхановой, длительный отказ от употребления соли очень вреден для организма.Соль часто называют «белой смертью» и, решая придерживаться здорового питания, многие задумываются об отказе от нее. Однако исключать специю из рациона полностью нельзя, – об этом предупредила врач Алина Алмасханова.Длительный отказ от соли, создающий дефицит натрия в организме, негативно сказывается на его функциях и здоровье, снижает качество жизни, подчеркивает эксперт.Медик пояснила, что происходит с телом, если оно длительно не получает нужного количества соли.«В этом случае интенсивно выводятся вода и калий, что увеличивает нагрузку на почки. Появляется головная боль, возникает слабость, тошнота, нарушается пищеварение, падает артериальное давление, регулярно кружится голова», - предупредила специалист.По словам Алмасхановой, отказ от соли – если он практикуется – не должен превышать трех дней в неделю. К нему, в частности, могут прибегнуть люди, в рационе которых содержится много продуктов с высоким уровнем соли. Непродолжительное воздержание от соли может помочь им избавиться от лишней жидкости, отечности.Отказываться от специи на период свыше двух или трех месяцев врач категорически не рекомендует. Эксперт подчеркнула, что в достаточном получении натрия нуждаются нервная и мышечная системы организма.