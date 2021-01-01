В мозгу человека обнаружили «зоны риска»

Неврологи из Цюрихского университета обнаружили область мозга, связанную со склонностью к риску. Чтобы сделать это открытие, они обследовали 25 тысяч человек.

Рискованное поведение подразумевает не только любовь к экстремальным видам спорта, но и тягу к вредным привычкам, употребление алкоголя и наркотиков. Ученые доказали, что мозг любителей рискнуть анатомически отличается от мозга тех, кто ведет себя осторожно.

Различия выявили в нескольких областях мозга. Наиболее отчетливо они проявились в гипоталамусе, связанном с «гормонами счастья», гиппокампе, ответственном за память, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль.

Другие признаки были обнаружены в миндалевидном теле, которое контролирует эмоциональную реакцию на опасность, полосатом теле, активируемом при обработке вознаграждений, и мозжечке (принятие решений).

У людей, склонных к риску, в этих областях находилось меньше серого вещества.

Но ученым еще предстоит изучить, как серое вещество влияет на поведение. Кроме того, неизвестно, как на склонность к риску влияет окружающая среда.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь