В мозгу человека обнаружили «зоны риска»
Рискованное поведение подразумевает не только любовь к экстремальным видам спорта, но и тягу к вредным привычкам, употребление алкоголя и наркотиков. Ученые доказали, что мозг любителей рискнуть анатомически отличается от мозга тех, кто ведет себя осторожно.
Различия выявили в нескольких областях мозга. Наиболее отчетливо они проявились в гипоталамусе, связанном с «гормонами счастья», гиппокампе, ответственном за память, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль.
Другие признаки были обнаружены в миндалевидном теле, которое контролирует эмоциональную реакцию на опасность, полосатом теле, активируемом при обработке вознаграждений, и мозжечке (принятие решений).
У людей, склонных к риску, в этих областях находилось меньше серого вещества.
Но ученым еще предстоит изучить, как серое вещество влияет на поведение. Кроме того, неизвестно, как на склонность к риску влияет окружающая среда.
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