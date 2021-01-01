Ожирение может усугубить последствия болезни Альцгеймера

Новое исследование, проведенное в Университете Шеффилда, показало, что лишний вес является дополнительной нагрузкой на здоровье мозга и может усугубить болезнь Альцгеймера.Новаторское мультимодальное нейровизуализационное исследование показало, что ожирение может способствовать уязвимости нервной ткани, в то время как поддержание здорового веса при легкой форме деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, может помочь сохранить структуру мозга.Результаты, опубликованные в The Journal of Alzheimer's Disease Reports, также подчеркивают влияние избыточного веса в среднем возрасте на здоровье мозга в пожилом возрасте.Ведущий автор исследования, профессор Анналена Веннери из Института неврологии Университета Шеффилда и Центра биомедицинских исследований NIHR Шеффилдского биомедицинского исследовательского центра, сказала:"Считается, что более 50 миллионов человек живут с болезнью Альцгеймера, несмотря на десятилетия новаторских исследований и огромные глобальные масштабы. Благодаря исследовательским усилиям у нас до сих пор нет лекарства от этой жестокой болезни. Профилактика играет такую важную роль в борьбе с этим заболеванием. Важно подчеркнуть, что это исследование не показывает, что ожирение вызывает болезнь Альцгеймера, но оно действительно показывает, что избыточный вес является дополнительным бременем для здоровья мозга и может усугубить болезнь".В статье утверждается, что важно просвещать детей и подростков о том, какое бремя избыточного веса ложится на мультиморбидные заболевания, включая нейродегенеративные заболевания.Исследователи из Университета Шеффилда и Университета Восточной Финляндии изучили МРТ-сканирование мозга 47 пациентов с клиническим диагнозом слабоумия при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей.У пациентов с легкой формой деменции была обнаружена положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода. Это говорит о том, что ожирение может способствовать нейронной уязвимости у когнитивно здоровых людей и людей с легкими когнитивными нарушениями.Исследование также показало, что поддержание здорового веса при легкой форме деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, может помочь сохранить структуру мозга в условиях старения и потери веса, связанной с болезнью.