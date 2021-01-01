Диетологи перечислили самые полезные каши на завтрак

Врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для завтрака.Одной из самых полезных специалисты считают гречневую кашу. Она богата клетчаткой, витаминами Е, РР, В1, В2, а также фолиевыми и органическими кислотами.По мнению экспертов, отличным вариантом также является рисовая каша. В ней содержится много витаминов группы В и PP, тиамин, каротин, железо, цинк, йод и другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма. Кроме того, она не вызывает аллергии.Конечно, в список вошла и овсяная каша, которая очищает организм и нормализует кислотность желудка. По словам врачей, это блюдо богато клетчаткой, белками, витаминами С, А, РР, Е и группы В, магнием, фосфором, фтором, кальцием, калием и никелем, полезными для организма.