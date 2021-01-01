Учёные рассказали, что происходит с лёгкими после заражения коронавирусом
Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких.
Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие.
"Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — рассказал один из авторов исследования Эндрю Эмили.
По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.
Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.
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