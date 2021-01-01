Учёные рассказали, что происходит с лёгкими после заражения коронавирусом

Ученым из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний удалось установить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения.Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких.Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие."Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — рассказал один из авторов исследования Эндрю Эмили.По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.