Психолог рассказала, зачем поддерживать контакт со своим подсознанием

Человеческое сознание напоминает айсберг, который видно только на десятую часть. Как и у айсберга, большая часть сознания скрыта от внешнего мира — говорит антикризисный психолог и арт-терапевт Наталья Никифорова, которая рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей о необходимости контакта с собственным подсознанием."Принято считать, что в норме человек осознает, что и зачем делает. То есть, речь идет об осознании себя в моменте. Но в реальности это не так. Исследования показывают, что человеческий мозг работает в нескольких режимах — это режим активности, режим сна или транса, а также режим обморока или глубокого сна", — отметила Никифорова.Сознательная часть работает исключительно в режиме активности, но подсознание функционирует всегда. По словам Никифоровой, подсознание фиксирует информацию на уровне ощущений, часто в обход логических центров мозга. Такое устройство сознания наделяет человека массой преимуществ, но использовать их на сто процентов умеют далеко не все."Все наши поступки и решения определяются в первую очередь подсознанием. Плюс, некоторые ученые считают, что подсознание может быть хранилищем опыта прошлых поколений. Именно поэтому чрезвычайно важно установить контакт со своим подсознанием и постоянно поддерживать его", — заключила психолог.