Исследователи поняли, как на практике происходит мутация коронавируса

Известно, что коронавирус мутирует. Измененные версии вируса фиксировались в Британии, Южной Африке и Бразилии. И, по мнению американских специалистов, процессу мутирования могут способствовать люди со слабой иммунной системой.Было проведено исследование, в рамках которого специалисты наблюдали за штаммом вируса в теле пациента с подавленным иммунитетом. Наблюдение продолжалось 150 дней. За это время штамм значительно трансформировался, пережив 50 ключевых изменений в генетическом коде. Изменения происходили в произвольном порядке по мере размножения вируса.Они, в частности, затрагивали форму вируса, что способно повлиять на функции патогена. В отчете говорится: примерно половина изменения касалась спайкового белка вируса, с помощью которого тот присоединяется к клеткам человека. Правда, с этим белком связаны лишь 2% генетического кода вируса. Все три новых образовавшихся штамма имели изменения в спайковом белке, делавшие вирус более заразным, смертоносным или стойким перед лицом иммунной защиты.По мнению медиков, у большинства людей в теле вряд ли произойдут подобные изменения вируса. Дело в относительно непродолжительной болезни (через 14 дней как правило человек выздоравливает). Однако если иммунная система ослаблена и человек болеет долго, у вируса появляется возможность мутировать и потом выйти в мир уже в измененной форме.