Диетолог: наедаться на ночь можно не боясь растолстеть
Диетолог заявил в интервью, что для организма не имеет большого значения, в какое время потребляется пища. Так что можно наедаться даже не ночь, не боясь растолстеть – этого не произойдет, если человек не злоупотребляет калориями.
«В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи килокалорий», - сказал в интервью врач-терапевт и диетолог.
Кузьменко пояснил, что потребность в употреблении пищи вечером связана с индивидуальными особенностями организма: кому-то комфортно ложиться спать с пустым желудком, а кому-то нет.
«Человек должен сам подобрать тот режим питания, который подходит лично ему», – пояснил Филипп Кузьменко.
Для поддержания здорового веса и стройности он посоветовал определить вместе со специалистом оптимальное суточное количество калорий и придерживаться этой нормы. Оставаясь в ее пределах можно спокойно утолять голод даже перед сном, заметил эксперт.
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