Небольшой набор веса во взрослом возрасте может помочь прожить дольше

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Новое исследование показало, что взрослую жизнь лучше начинать с нормальным весом, а потом медленно его увеличить. Если вес будет немного выше нормы, но при этом не входить в понятие «ожирение», то такие люди имеют больше шансов на более продолжительную жизньК такому выводу пришли, как пишет Daily Mail, пришли исследователи из Университета штата Огайо, которые изучили данные о двух поколениях жителей одного из городов Массачусетса в возрасте от 31 до 80 лет временным периодом в несколько десятилетий.Удивительно, но взрослые, подпадающие под это определение, жили дольше тех взрослых, чей вес был в пределах нормы на протяжении всей их жизни. Менее удивительно то, что у тех, кто начал взрослую жизнь с ожирением и продолжал прибавлять в весе, был самый высокий уровень смертности. Поэтому тревогу вызывает тот факт, что нынешнее молодое поколение в своей жизни набирает лишний вес и страдает ожирением раньше, чем их родители, и у них большая вероятность раньше умереть.Стоит подчеркнуть, что авторы исследования не советуют взрослым «заранее» набирать лишний вес, официально определяемый как индекс массы тела (ИМТ), больше или равный 25. Они лишь предлагают прибавить немного килограммов в более позднем возрасте, но при условии, что они не заходят слишком далеко и не страдают ожирением, то есть имеют ИМТ не более 30.Ученые поясняют, что вопрос влияния увеличения веса на смертность довольно сложен и здесь многое зависит не только от собственно величины набора веса, но и от того, когда это началось.Проанализировав данные о том, как ИМТ участников менялся с годами, исследователи выяснили, что старшее поколение на протяжении всей своей жизни как правило следовало одной из семи траекторий ИМТ. У молодого поколения было шесть траекторий (так как отсутствовала траектория людей, которые теряли вес за свою жизнь). После учета ряда факторов, которые тоже влияют на смертность, включая такие, как курение, пол, образование, семейное положение и болезни, исследователи рассчитали, как каждая траектория ИМТ связана с уровнем смертности.В обоих исследуемых поколениях те, кто начинали свою жизнь с нормального веса, а позже переходил к полному, но никогда не страдали ожирением, имели больше шансов выжить. Те же, кто сохранял нормальный вес на протяжении всей жизни, имели несколько меньшие шансы на выживание, за ними следовали те, кто имел избыточный вес, но он оставался стабильным, а затем те, кто имел более низкий уровень нормального веса. Наименее вероятными в выживании были две траектории, в которых участвовали те, кто начинал с ожирения и продолжал набирать вес.При этом, хотя оба поколения показали одинаковые основные результаты, исследователи обнаружили некоторые тревожные тенденции в более молодой когорте. Доля выборки с траекториями более высокого ИМТ систематически увеличивалась от родительского поколения к их детям. Достижения медицины означают, что сейчас люди с большей вероятностью выживут с ожирением, чем в прошлом, но существует проблема ожирения для молодого поколения.