Детокс-план на 3 дня: очищаем тело и ум

Многие из нас пробовали так много версий «волшебных» детокс-диет и разочаровывались. Здесь главное понять как это работает. Концепция действительно базовая - если вы не страдаете хроническим заболеванием, детокс должен быть на самом деле дополнением к пище, простым и интуитивно понятным, адаптированным к сезону и вашему собственному образу жизни.Для многих было бы невозможно сохранить детокс-программу только из сока зимой, когда тело жаждет теплой пищи. «Давление» на ваше тело и чувство вины за все мелкие погрешности в питании, с которыми вы просто не можете справиться, не приведут вас к сбалансированному состоянию тела и ума. Кроме того, вы будете чувствовать стресс, ваше тело будет реагировать, и ваш детокс не будет иметь никаких результатов.Ваше тело нейтрализует и выводит токсины каждый день, поэтому так называемая детоксикация происходит постоянно. Тем не менее, иногда мы едим продукты, которые не совсем полезны для нас (сахар, нездоровую пищу и рафинированные углеводы), печень устает.В таком случае стоит пересмотреть диету, добавить богатые питательными веществами продукты, чтобы ваш организм получал все необходимое. Сбалансированное питание должно быть жизненной целью, а не 1, 3 или 7 днями «детоксикации». Поскольку у нас не всегда есть время или возможность есть исключительно здоровую пищу, несколько разгрузочных позволят организму отдохнуть. Ваше тело будет благодарно.При планировании чистки мы преследуем две основные цели - насыщать свое тело высококачественными питательными веществами и сохранять спокойствие и сосредоточенность ума. Это может звучать странно, но на самом деле это важно, и если вы рассматриваете детокс как обязанность, а не как удовольствие для вашего ума и тела, положительного эффекта ждать не стоит. Лучший период для короткой детоксикации - это выходные дни, потому что у вас есть больше времени, чтобы сосредоточиться на своих потребностях, тщательно подготовить еду и уделить больше внимания своим мыслям и эмоциям. Однако, если вы решите заняться детоксом в будние дни, начать с понедельника - тоже отличная идея, так как вы можете сделать покупки в выходные дни.Вот основы 3-дневной детоксикацииДетокс для телаИсключите мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты, яйца, полуфабрикаты, фаст-фуд, жареную пищу, алкоголь, кофеин, сахар и глютен. По возможности держитесь подальше от соли.Пейте свежие фруктовые и овощные соки два раза в день для большого потребления питательных веществ (около 2 стаканов).Перекусывайте осторожно - ешьте орехи и семена, замоченные на ночь для получения дозы магния.Добавьте в свой рацион питательные и красочные ингредиенты, свежеприготовленные овощи с зеленью, бобовые или коричневый рис.Добавьте супер продукты для детоксикации печени - куркуму, имбирь, спирулину.Увеличьте потребление клетчатки для вымывания токсинов - чиа, льняного семени, зелени, брокколи, апельсинов.Пейте два литра фильтрованной воды (с лимоном, семенами чиа, куркумой, имбирем или грейпфрутом) или травяной чай каждый день.Потребляйте только полезные жиры - оливковое масло холодного отжима, льняное масло, кокосовое масло или авокадо.Выбирайте органические фрукты и овощи.Не пропускайте приемы пищи.Сделайте клизму, чтобы вымыть накопленные токсины в толстой кишке (особенно рекомендуется, если вы ежедневно едите мясо и / или нездоровую пищу)Детокс умаНачните свой день с 15-20 минут упражнений на растяжку, чтобы снять стресс и сосредоточиться.Каждый день совершайте длительные прогулки (если у вас очень плотный график, возможно, вам подойдет прогулка на работу).Сосредоточиться на изменениях вашего тела и эмоциях во время детоксикации.Держитесь подальше от негативных мыслей и эмоций, не смотрите новости и надоедливые телевизионные программы.План детокса на три дняНачните свой день с 1 стакана очищающего сокаОчищающий сок. РецептИнгредиенты (на 1 порцию):4 морковки1 средняя свёкла1 лимон, очищенный1 зеленое яблоко* Удвойте порции и перелейте в стеклянную бутылку для обедаЗавтрак. Зеленый смузиИнгредиенты (на 1 порцию):1 стебель сельдерея1/2 стакана микса зелени (шпинат, листья одуванчика, капуста, мангольд, кресс-салат, зелень свеклы)1/2 зеленого яблока / или 1/2 спелого банана? стакана свежего ананаса1 чайная ложка спирулины1 маленький огурец1 лимон, только сокДополнительно 2 бразильских ореха (суточная доза селена)1/2 стакана миндального молокаПриготовление:Взбейте все ингредиенты до однородного состояния и выпейте сразу. Наслаждайтесь.Обед. Детокс СалатИнгредиенты (на 2 порции):1 авокадо, нарезаный кубиками1 огурец? стакана брокколи4 листа капусты, нарезанные1 пучок свежей петрушки, нарезанной? стакана красной капусты, тонко нарезанной? стакана приготовленного коричневого риса? стакана поджаренных грецких ореховЗаправка: 2 ч.л. оливкового масла, ? лимона - только сок, маленький кусочек имбиря, очищенный и натёртый на терке, 1/2 ч.л. куркумы, свежемолотый черный перец - все поместить в одну емкость, хорошо перемешать, затем заправить салат.Очищающий сокИнгредиенты (на 1 порцию):4 морковки1 средняя свёкла1 лимон, очищенный1 зеленое яблокоЛегкий перекус1 горсть смеси орехов и семян (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, фундук), замоченные на ночьУжин. Суп, очищающий печеньИнгредиенты:2 стакана брокколи2 стебля сельдерея, нарезанных кубиками1 мелко нарезанный лук2 измельченных зубчика чеснока1 стакан зелени (капуста, шпинат, зелень свёклы или другое на выбор)1 пастернак, очищенный и мелко нарезанный1 очищенная и мелко нарезанная морковь2 стакана фильтрованной воды или овощного бульона с низким содержанием соли? чайной ложки морской соли? лимона, только сок1 чайная ложка кокосового масла1 столовая ложка семян чиажареные семена и орехи1 чайная ложка кокосового молока, для украшенияПриготовление:В кастрюле разогрейте кокосовое масло, добавьте лук, чеснок, морковь, пастернак, сельдерей и брокколи, и варите на медленном огне в течение пяти минут, часто помешивая. Добавьте фильтрованную воду или овощной бульон, доведите до кипения, затем накройте кастрюлю крышкой и варите 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но не разваренными. Дайте немного остыть. Перенесите в блендер, добавьте зелень, семена чиа и лимон, взбейте до однородной консистенции. При подаче украсьте поджаренными семенами и орехами, кокосовым молоком. Подавайте теплым. Наслаждайтесь!