Лекарство от подагры поможет при коронавирусе

Препарат колхицин может помочь госпитализированным жертвам коронавируса быстрее восстановить здоровье. Также он снижает потребность в кислороде, что имеет критическое значение.Разработанный для лечения подагры препарат колхицин может защитить уже госпитализированных пациентов с коронавирусом от попадания в реанимацию и подключения к источникам кислорода. Обычно, когда жертвам коронавируса требуется кислородная терапия, и особенно искусственная вентиляция легких, их прогнозы ухудшаются. И вот теперь бразильские ученые утверждают, что колхицин можно выдавать госпитализированным пациентам с формой коронавируса от умеренной до тяжелой.Исследование с 75 участниками показало, что дешёвые по стоимости таблетки помогают пациентам с COVID-19 быстрее восстанавливать здоровье, сокращая время, необходимое для кислородной терапии более чем на треть. Колхицин уже применяется для лечения и предотвращения системных воспалительных процессов, которые наблюдаются при подагре и при самых тяжелых формах коронавируса. Лекарство извлекается из токсического цветка осенний крокус, который встречается в Британии и Европе. Ещё с 1500 года до нашей эры данное средство применяют для борьбы с отеками суставов.Этот препарат не даёт белым клеткам крови проявлять гиперреакцию в ответ на инфекцию, которая может приводить к отказу органов и смерти. На прошлой неделе исследование канадских ученых показало, что еженедельная дозировка того же самого колхицина снижает вероятность самых уязвимых жертв COVID-19 попасть в больницу приблизительно на 25%.