Топ-5 продуктов, которые очистят организм от шлаков и токсинов

Поддерживать чистоту тела нужно не только снаружи, но и изнутри. Когда мы об этом говорим, мы имеем ввиду очистку от шлаков и токсинов. Именно они являются мусором в нашем организме - кишечнике, кровеносных сосудах, других системах.Токсины представляют собой яд, вещества, вредящие организму. Чаще речь идет о продуктах распада от потребляемой еды, но иногда ими являются вещества из окружающей среды, например, из-за экологических условий. Скапливаются они по причине ослабленного иммунитета или малоподвижного образа жизни. Также провоцирующими факторами являются вредные привычки, неправильное питание, плохая экология.Избавиться от шлаков и токсинов можно быстро и вкусно. Главное потреблять правильные продукты.Как определить, что вам нужна очистка от шлаков и токсинов?Всего разделяют шесть стадий зашлакованности организма. Первая стадия проявляется как утомляемость, начинаются проблемы с кожей, возникают запоры или другие расстройства кишечника. На второй стадии другие симптомы: боли головы, ломота в суставах, желание постоянно спать. Третья стадия проявляется в виде неприятного аромата изо рта, выделений, болей в желудочно-кишечном тракте, аллергии. Четвёртая - это соли, камни в почках, полипы, кисты и доброкачественные опухоли. На пятой стадии возникают болезни, связанные с деформацией органов, остеопороз, артроз, артрит и другие. И шестая является одной из самых страшных. Ведь она связана с появлением опухолей, разложением тканей и органов, склерозом.Доводить до 6 стадии не стоит, важно вовремя заботиться об очистке своего организма от шлаков и токсинов. Именно правильное сбалансированное питание позволит достичь этой цели. Как это сделать с помощью простых продуктов - читайте далее.ВодаОбычная питьевая вода поможет справиться с выведением токсинов и шлаков. Ведь наш организм состоит из этой жидкости на 70%, значит, ему гораздо проще обновить всю воду изнутри. Не стоит забывать о таком простом способе сделать своему телу приятное и полезное. Из-за нехватки данного компонента возможны различные проблемы со здоровьем, например, увеличивается нагрузка на печень, которая важна в качестве естественного фильтра и выводителя токсинов. Идеально выпивать не меньше полутора литров воды в сутки, чтобы снабдить организм нужным количеством для выведения токсинов жидкости. Но речь идёт только о чистой жидкости, а не соках, компоте, чае или кофе. И точно не о газированных и подслащенных напитках.Зеленые овощи и зеленьХлорофилл, содержащийся в продуктах зелёного цвета, помогает сдерживать активность канцерогенов. Благодаря этому можно выводить их из организма. Особенно много ценного компонента в травах, листьях. Идеально подходит для наших целей шпинат, руккола, петрушка, салат. Именно петрушка позволяет насытить тело витамином С, помогающим укрепить иммунитет. Также полезно есть стручковую фасоль, спаржу, капусту, брокколи. Эти продукты отлично справляются с выведением токсинов и шлаков.РыбаПолезно для выведения токсинов есть и жирные, и лёгкие сорта рыбы. Первые (лосось, форель и другие) помогут обрести незаменимые аминокислоты. Лучше всего заменить рыбой мясо, которое намного хуже усваивается и выделяет продукты распада.СвеклаКорнеплод - один из самых эффективных источников полезных микроэлементов и витаминов. В том числе эффективен в устранении токсинов и шлаков. Самое приятное - продукт доступен в любом регионе нашей страны. Благодаря свекле также можно укрепить сосуды, улучшить качество крови, усвоение пищи. А это поможет вывести все вредное из кишечника.АвокадоЗеленый овощ поможет в той же степени, как другие зеленые продукты. В них немало хлорофилла, полезного для всего организма. Очищает печень, блокирует канцерогены - вот его главная польза для здоровья.