Коронавирус устойчив к перепадам температуры

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Проведённое в Белизе и Тайване исследование показывает, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, хорошо адаптирован к различным температурам. Следовательно, перепады между зимой и летом оказывают незначительное влияние на распространение патогена.Длительное время учёные не знали, насколько активен коронавирус летом при ярком солнечном свете, и усиливается ли его распространение в зимние месяцы. Однако целый ряд исследований подтвердил, что снижение заболеваемости в летние месяцы вызвано не столько влиянием инфракрасного света, сколько большим пребыванием людей на улице, а не в замкнутых пространствах, где заражение более вероятно. Сама погода на распространение коронавируса существенного влияния не оказывает, так как в таких жарких странах, как Индия и Бразилия, заболеваемость бьёт рекордыИ вот теперь исследование с использованием модели молекулярной динамики короновируса определило воздействие температуры на четыре критических важных для SARS-CoV-2 белка. Диапазон температур составлял от -18С до +49С, и результаты показывают, что все основные белки термостабильны, а значит, устойчивы к температурам. Впрочем, это делает их идеальными мишенями для лекарств с потенциальной желаемой кинетикой связыванияБелок нуклеокапсид продемонстрировал самую низкую среднюю кинетическую энергию при испытаниях разными температурами. Результаты исследования показывают, что основные белки вируса хорошо адаптированы к перепадам температуры на нашей планеты и демонстрируют высокую термостабильность. Значит, человечеству всё-таки нужно рассчитывать на вакцины и социальную дистанцию, а не на помощь солнца и летнюю погоду