Коктейль из антител не помогает против коронавируса

Многообещающее лекарство на основе антител, которое применял на себе лично Дональд Трамп, может не сработать против новых штаммов коронавируса. К такому выводу пришли учёные.Все последние месяцы наука с большим оптимизмом и надеждой смотрела на исследования в области коктейлей из антител, которыми лечили тяжёлые случаи COVID-19. Их превозносили британские учёные, и лекарства на основе этого коктейля использовал Дональд Трамп, когда сам заразился коронавирусом. Однако исследования показывают, что данный препарат неэффективен против новых мутаций коронавируса, распространяющихся по планете.Лабораторные тесты показали, что экспериментальная терапия на основе моноклональных антител не смогла нейтрализовать штаммы, которые распространяются в Англии, Южной Африки и Бразилии. Лекарство создается на основе клонирования единичного антитела, сражающегося с вирусом белка, который встречается в организме людей, поправившихся против коронавируса. В лаборатории изготовляются тысячи копий этого антитела перед тем, как вкалывать их в людей, у которых не хватает натурального иммунного ответа на болезнь.Одним из самых многообещающих кандидатов в моноклональные лекарства был препарат компании Regeneron, которым пользовался Дональд Трамп. Ещё один создали эксперты британского фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline, в настоящий момент его проверяют в английских больницах во время финансируемого властями исследования по поиску новых средств лечения коронавируса. При этом информация об эффективности этих лекарств в отношении новых штаммов не хватает. Существуют лишь два исследования, не прошедших независимую научную оценку. При этом оба они показывают, что эти препараты не успешны, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)