Звездный диетолог поделилась ключевым секретом удержания веса после похудения

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Для того, чтобы снова не набрать лишние килограммы после похудения, необходимо полностью изменить пищевые привычки и круг общения. Это, как отметила звездный диетолог Римма Мойсенко в беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей, основной секрет удержания веса после похудения.Процесс похудения тесно связан с образом жизни, поэтому людям, которые действительно хотят преобразиться и избавиться от лишнего веса, нужно подходить к проблеме комплексно. В частности, похудение может подразумевать даже такие радикальные меры, как смена круга общения."Нужно менять не только пищевое поведение, но и образ жизни в целом. В первую очередь — нужно перестать общаться с людьми, которые постоянно предлагают вам съесть пиццу или булку. Есть люди, которые просто не понимают вашего стремления к здоровому образу жизни, и есть те, кто вам завидует, но в любом случае — нужно заводить новые контакты среди единомышленников, которые разделяют ваши ценности и тоже следят за фигурой", — говорит специалист."Следует подпитывать свое стремление к здоровому телу новыми эмоциями. Можно найти себе кумира, который уже преодолел тот путь, который вы себе наметили, и поддерживает вес в течение нескольких лет. Возможно, вам потребуется сменить и работу, и это не должно вас останавливать", — сказала Римма Мойсенко.