Ученые назвали клетки мозга, связанные с депрессией
«Мы обнаружили уменьшенное количество астроцитов во многих областях мозга у взрослых с депрессией», - сообщает Нагиб Мехавар, профессор кафедры психиатрии Университета Макгилла, Канада, и старший автор статьи.
Эти звездообразные клетки важны, потому что они поддерживают оптимальную функцию нейронов мозга. Предыдущие результаты показывали, что астроциты участвуют в патологии депрессии.
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