Ученые назвали клетки мозга, связанные с депрессией

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новое исследование, дополнительно подчеркивающее потенциальную физиологическую причину клинической депрессии, может определить будущие варианты лечения этого серьезного психического расстройства. Опубликованная в Frontiers in Psychiatry работа показывает различия между клеточным составом мозга у людей с депрессией, умерших в результате самоубийства, и лиц, внезапно умерших другими способами, без психических проблем.«Мы обнаружили уменьшенное количество астроцитов во многих областях мозга у взрослых с депрессией», - сообщает Нагиб Мехавар, профессор кафедры психиатрии Университета Макгилла, Канада, и старший автор статьи.Эти звездообразные клетки важны, потому что они поддерживают оптимальную функцию нейронов мозга. Предыдущие результаты показывали, что астроциты участвуют в патологии депрессии.