Ученые назвали клетки мозга, связанные с депрессией

Новое исследование, дополнительно подчеркивающее потенциальную физиологическую причину клинической депрессии, может определить будущие варианты лечения этого серьезного психического расстройства. Опубликованная в Frontiers in Psychiatry работа показывает различия между клеточным составом мозга у людей с депрессией, умерших в результате самоубийства, и лиц, внезапно умерших другими способами, без психических проблем.

«Мы обнаружили уменьшенное количество астроцитов во многих областях мозга у взрослых с депрессией», - сообщает Нагиб Мехавар, профессор кафедры психиатрии Университета Макгилла, Канада, и старший автор статьи.

Эти звездообразные клетки важны, потому что они поддерживают оптимальную функцию нейронов мозга. Предыдущие результаты показывали, что астроциты участвуют в патологии депрессии.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология

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