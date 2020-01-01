Вакцина от гриппа поможет защитить детей от COVID-19

Учёные из США выяснили, что вакцинация от гриппа снижает симптоматику коронавируса у детей. Отметим, что самые маленькие пациенты и без того крайне редко переносят коронавирус с симптомами.Исследователи из Университета Миссури установили, что получившие сезонную прививку от гриппа дети с меньшей вероятностью сталкивались с коронавирусом, протекавшим с какими-либо выраженными симптомами. Ученые наблюдали за 905 детьми с диагнозом COVID-19. Оказалось, что те из них, кто получил в текущем сезоне гриппа вакцину, значительно реже переносили коронавирус с какими-либо его признаками. Результат этого исследования публикует рецензируемый медицинский журнал Cureus.Авторы исследования полагают, что рост одного вируса может подавляться предыдущей вирусной инфекцией, и в науке это явление называется вирусным вмешательством. Оно может осуществляться даже тогда, когда первым вирусом является инактивированный, входящий в состав вакцин против гриппа.Исследователи проанализировали записи по пациентам в возрасте до 20 лет с диагнозом COVID-19 в период с февраля по август 2020 года. Их интересовало, кто из них также получал вакцины от гриппа. В анализ попали только те дети и подростки, кто вакцинировался от гриппа в период с сентября 2019 по апрель 2020. Предыдущие прививки не принимались во внимание. Помимо меньшего риска развития симптомов COVID-19 у получавших вакцину от гриппа детей также уменьшалась вероятность развития респираторных проблем или тяжёлой формы болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)