Брокколи против цветной капусты: диетологи рассказали, что полезнее

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Битва полезных продуктов.Независимо от того, являются ли они вашими любимыми гарнирами, или это лишь пища, которую вы употребляете, потому что должны, – брокколи и цветная капуста считаются полезными продуктами, способными улучшить работу кишечника и насытить организм антиоксидантами. Но даже они отличаются калорийностью и количеством витаминов. Поэтому попробуем проанализировать, что лучше всего подойдет для вашей диеты.Оба крестоцветных славятся антиоксидантами, высоким содержанием витамина С и низкой калорийностью. Поскольку они являются представителями Brassicaceae, неудивительно, что и брокколи, и цветная капуста, похожи не только визуально, но и по своему воздействию на наш организм.Но даже несмотря на общие корни, эти овощи имеют несколько отличий. Именно о них мы сегодня и поговорим подробнее.Польза для здоровьяАнтиоксидантыБрокколи – чемпион по содержанию антиоксидантов. Этот тип капусты отличается содержанием уникального соединения – сульфорафана, который уменьшает уровень сахара в крови и устраняет воспалительные процессы организма. Также брокколи содержит много лютеина и зеаксантина – антиоксидантов, которые используются для улучшения зрения.Цветная капуста же содержит ряд других соединений, например, протокатеховую кислоту, кверцетин, пирогаллол и ванилиновую кислоту, которые оказывают антигистаминное и противовоспалительное действие, а также помогают при восстановлении клеток.Профилактика ракаПо данным исследований, достаточное потребление крестоцветных овощей ассоциируется со сниженным риском рака легких, толстой кишки, желудка и простаты. Поэтому смело включайте в свой рацион оба продукта!Здоровье сердцаОбзор исследований показал, что люди, которые ели больше крестоцветных овощей, имели меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не потреблял ни брокколи, ни цветной капусты.Здоровье кишечникаМикробиом кишечника – баланс бактерий в вашем желудочно-кишечном тракте – может влиять как на риск диабета 2 типа, так и на психическое здоровье. Брокколи и цветная капуста, в свою очередь, помогают поддерживать здоровый микробиом. Из-за значительного содержания клетчатки, они способствуют работе кишечника, улучшают всасывание полезных веществ. витаминов и минералов, а также становятся натуральным сорбентом, который очищает пищеварительный тракт от токсинов.