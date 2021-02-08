Пререодическое голодание: нацелено на опасный жир на животе

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Прерывистое голодание - правильный выбор для тех, кто хочет быть стройным и здоровым. Помимо несложного похудания, он имеет множество положительных эффектов для здоровья.Каков эффект голодания?Пост может изменить обмен веществ в организме. С одной стороны, это растворяет жировые отложения в нужном месте. С другой стороны, прерывистое голодание устраняет важнейшие факторы риска серьезных недугов, с его помощью можно даже почти излечить некоторые болезни.Прерывистое голодание нацелено на опасный жир на животеТак называемый висцеральный жир, который накапливается в середине тела, особенно опасен для здоровья, потому что, помимо прочего, он производит гормоны и воспалительные вещества, как независимый орган.Рискованное скопление жира уже снаружи можно распознать по тугому, так называемому пивному животу или животу шара. Напротив, толстый живот, который в основном выражается в виде выпуклостей, также непригляден с косметической точки зрения, но не так опасен для здоровья, поскольку жир откладывается под кожей и не влияет на какие-либо органы.Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, прерывистое голодание снижает висцеральный жир так же эффективно, как и диета, которая постоянно снижает калорийность.Однако эта диета подходит не всем. Противопоказания:Беременность.Диабет 1 типа или расстройствами пищевого поведения.Возраст до 18 летХронические заболевания или прием лекарств по рецепту,Следует заранее проконсультироваться с врачом.