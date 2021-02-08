Пререодическое голодание: нацелено на опасный жир на животе
Каков эффект голодания?
Пост может изменить обмен веществ в организме. С одной стороны, это растворяет жировые отложения в нужном месте. С другой стороны, прерывистое голодание устраняет важнейшие факторы риска серьезных недугов, с его помощью можно даже почти излечить некоторые болезни.
Прерывистое голодание нацелено на опасный жир на животе
Так называемый висцеральный жир, который накапливается в середине тела, особенно опасен для здоровья, потому что, помимо прочего, он производит гормоны и воспалительные вещества, как независимый орган.
Рискованное скопление жира уже снаружи можно распознать по тугому, так называемому пивному животу или животу шара. Напротив, толстый живот, который в основном выражается в виде выпуклостей, также непригляден с косметической точки зрения, но не так опасен для здоровья, поскольку жир откладывается под кожей и не влияет на какие-либо органы.
Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, прерывистое голодание снижает висцеральный жир так же эффективно, как и диета, которая постоянно снижает калорийность.
Однако эта диета подходит не всем. Противопоказания:
Беременность.
Диабет 1 типа или расстройствами пищевого поведения.
Возраст до 18 лет
Хронические заболевания или прием лекарств по рецепту,
Следует заранее проконсультироваться с врачом.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий