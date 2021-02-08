Названы признаки дефицита белка в организме

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Протеины нужны не только спортсменам.Даже человеку, чей «двигательный максимум» — ежедневный поход в кафе на углу, необходимо примерно 1,3 грамма белка на каждый килограмм веса. То есть если вы весите 55 килограммов, в день вам потребуется 71,5 граммов белка.Причем каждый день лишать организм белка нельзя: в отличие от жиров и углеводов, протеины в организме не накапливаются. Вот несколько признаков того, что вам не хватает протеинов.Настроение на нулеБелок необходим для синтеза нейромедиатора серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Последствия нехватки серотонина печальны: настроение падает, окружающие раздражают, а их невинные замечания кажутся окорблениями, которые можно смыть только кровью. Ночная бессонница и дневная сонливость делу не очень помогают.Тусклая кожаНедостаток протеинов в свою очередь, вызывает и дефицит коллагена, поскольку он тоже принадлежит к белкам. Это приводит к снижению тонуса кожи, появления мелких морщин, сухости и тусклого цвета лица.Медленное восстановлениеБелок — главный строительный материал для клеток, и если его слишком мало, на «ремонт» поврежденных тканей идет значительно больше времени. Когда царапины не заживают неделями, а раздражение не проходят, несмотря на лучший уход, есть повод заподозрить у себя дефицит протеинов.Частые отекиТуфли кажутся орудием пыток, кольца — тоже, а утром вы видите в зеркале человека с мешками под глазами. Белки принимают непосредственное участие в водно-солевом обмене. Без них этот процесс начинает давать сбои, выражаяь в отеках.Слабые волосы и ногтиКератин, из которого состоят ногти и волосы — тоже белок. Если протеинов не хватает, ваш мастер по маникюру и парикмахер могут заметить это первыми: из-за дефицита пряди становятся тусклыми, кончики волос секутся, а ногти расслаиваются — замаскировать это не сможет ни один шеллак.Общая слабостьБелки нужны клеткам мышечной ткани — именно поэтому бодибилдеры настолько увлечены протеиновыми коктейлями. Без необходимого количества белка объем мышечной ткани сократится, и вы заметите, что даже небольшие усилия утомляют вас: мышцы болят даже после короткой прогулки, а вы чувствуете себя усталыми, даже если еще не вставали с кровати.Что делать?Начните с похода к терапевту. Случается, что белка мы потребляем ровно столько, сколько надо, но он просто не усваивается. Причиной этого являются болезни желудочно-кишечного тракта, в частности, сужение пищевода или язвенный колит. Если есть подозрения — лучше подтвердить или опровергнуть их у врача. Иногда (в очень редких случаях) дефицит белка возникает потому, что организм расщепляет его слишком быстро, и распад белка происходит интенсивнее, чем восстановление тканей, для которого, собственно, белок и нужен. Ускоренный катаболизм характерный для опухолевых заболеваний, обширных ожогов и серьезных ранений.Следующий шаг — пересмотреть рацион питания. Веганы и вегетарианцы, девушки, сидящие на слишком строгих диетах, а также те, кто не следит за балансом калорий, белков, жиров и углеводов, рискуют получить дефицит белка в организме. Диета, бедная белком, — основная причина недостатка протеинов. Меню нужно выстраивать таким образом, чтобы даже во время поста или диеты получать достаточное количество всех необходимых питательных веществ.