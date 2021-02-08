7 советов, которые помогут отодвинуть старение на 5–10 лет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это не косметические «хитрости», а простые правила, которые помогают нам не только выглядеть, но и чувствовать себя более молодыми и энергичными.Хотите выглядеть моложе, а чувствовать себя энергичнее и активнее? Это довольно просто – мы отобрали семь несложных трюков, которые сохранят не только молодость, но и здоровье.Улыбайтесь чаще!Люди, которые широко и радостно улыбаются, кажутся нам более молодыми и энергичными, чем они есть на самом деле – это подтвердили результаты исследования, в рамках которого добровольцам было предложено определить возраст людей, изображенных на фото. Одни и те же люди воспринимались участниками исследования на 5-10 лет моложе на тех фотографиях, где они были запечатлены улыбающимися, и казались старше на более «серьезных» фото. Так что улыбайтесь: смех продлевает не только жизнь, но и молодость!Ешьте больше виноградаСорбит, который придает винограду, сливам и грушам сладость, является очень сильным природным увлажняющим веществом: когда вы наносите воду на кожу, он «запечатывает» влагу в клетках и удерживает ее на более длительное время. А увлажнение – главный секрет молодой и упругой кожи.Уделяйте внимание бровямУхоженные брови – главный принцип антивозрастного макияжа. Они не должны быть слишком тонкими и лучше выбирать цвет, который будет на тон-другой светлее вашего цвета волос – так вы привлечете внимание к глазам, сделав взгляд более молодым и ясным.Заботьтесь о коже рукРуки – это все еще наш паспорт, который выдает возраст вернее, чем лицо или фигура. Не забывайте не только ежедневно увлажнять и питать кожу рук, но и защищать ее от воздействия ультрафиолета: ваши руки точно так же нуждаются в защите от солнца, как и ваше лицо.Ешьте больше зелени и овощейЗелень и овощи, особенно томаты, содержат много витаминов и микроэлементов, которые способны бороться с воздействием свободных радикалов, которые и заставляют наши клетки стареть. Кроме того, ликопин, содержащийся в помидорах, придает коже естественную защиту от ультрафиолета – обязательно внесите томаты в ваше летнее меню!Ешьте жирную рыбуВсего двух порций жирной рыбы в неделю достаточно, чтобы защитить ваш мозг от возрастных расстройств. Кроме того, в рыбе жирных сортов много DMAE (диметиламиноэтанола), соединения, которое повышает мышечный тонус и тугор кожи. Некоторые косметологи даже утверждают, что если вы будете регулярно есть жирную рыбу, вам не придется пользоваться антивозрастными кремами – все, что нужно, вы будете получать «изнутри».Занимайтесь спортомЧетыре тренировки в неделю – это ваш необходимый минимум, который будет поддерживать тонус ваших мышц, а также обеспечит здоровый сон. А именно недостаток сна – один из главных факторов преждевременного старения. Не менее 150 минут в неделю занимайтесь спортом – и сами убедитесь!