Мясников объяснил, почему считает бобовые идеальным продуктом питания

Александр Мясников заявил, что употребление в пищу бобовых – фасоли, чечевицы, гороха – практически не имеет никаких вредных для здоровья эффектов, а по степени полезности с ними может сравниться мало какой продукт.Выступив в телеэфире, Мясников объяснил, почему бобовые могут считаться идеальным продуктом для включения в рацион взрослых людей. Он указал на высокое содержание клетчатки – до 30%. Врач добавил, что клетчатка бобовых культур«снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний».Помимо этого, бобовые обеспечивают организм растительным белком, которого в них также очень много – порядка 40%. Мясников заметил, что потребление растительных белков необходимо людям, страдающим гипертонией.Также, добавил медик,«в бобах очень много витаминов группы В и микроэлементов, в частности, селена и столь необходимого при гипертонии калия».Единственный минус идеального продукта – способность вызывать вздутие и метеоризм. Мясников посоветовал правильно готовить бобы, чтобы избежать этого. По его словам, на ночь продукт необходимо замачивать, утром тщательно промывать и разваривать без добавления соли.