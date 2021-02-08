Мясников объяснил, почему считает бобовые идеальным продуктом питания
Выступив в телеэфире, Мясников объяснил, почему бобовые могут считаться идеальным продуктом для включения в рацион взрослых людей. Он указал на высокое содержание клетчатки – до 30%. Врач добавил, что клетчатка бобовых культур
«снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний».
Помимо этого, бобовые обеспечивают организм растительным белком, которого в них также очень много – порядка 40%. Мясников заметил, что потребление растительных белков необходимо людям, страдающим гипертонией.
Также, добавил медик,
«в бобах очень много витаминов группы В и микроэлементов, в частности, селена и столь необходимого при гипертонии калия».
Единственный минус идеального продукта – способность вызывать вздутие и метеоризм. Мясников посоветовал правильно готовить бобы, чтобы избежать этого. По его словам, на ночь продукт необходимо замачивать, утром тщательно промывать и разваривать без добавления соли.
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