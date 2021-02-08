Семь веских причин добавить авокадо в свой рацион

Вкусно и полезно.В последние годы авокадо получило огромную популярность: диетологи говорят о его уникальных свойствах, а продукт все чаще используется в рецептах.В чем польза авокадо, и можно ли есть его при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.Почему нужно есть авокадо: 7 важных причинАвокадо богато витаминами группы А, В, К, Р, С, а также магнием, фосфором и калием (в 100 граммах фрукта содержится 14% от суточной нормы калия).Противовоспалительный эффект. Регулярное употребление авокадо укрепляет иммунитет, снижает риск развития артрита. По словам Кален, это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, жирных спиртов и каротиноидов.Омоложение и стройность. Авокадо содержит антиоксидант (сквален), который помогает коже быть упругой и гладкой уже через несколько недель.Авокадо – продукт калорийный (214 ккал в 100 граммах), однако способствует снижению веса. Это происходит благодаря содержанию клетчатки, которая нормализует работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и положительно влияет на гормональный фон.Авокадо является лидером по содержанию мононенасыщенных жиров. Это Омега-9, олеиновая кислота, которая повышает силы иммунной системы и участвует в ускорении метаболических процессов.Продукт на 85% состоит из жира, что позволяет легко усваивать жирорастворимые витамины A, D, K, E. К примеру, салат с авокадо не нужно заправлять маслом.Авокадо имеет низкий гликемический индекс, поэтому его можно есть даже при диабете.Повышает настроение. В авокадо – много фолиевой кислоты, которая улучшает настроение и повышает уровень серотонина (гормона счастья).