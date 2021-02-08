Развенчаны популярные мифы о вреде куриных яиц

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Как часто можно есть яйца.Яйца сырые, вареные, жареные, пашот – люди придумали сотни рецептов с использованием этого продукта, однако некоторые ученые уверяют – регулярное употребление яиц может вредить здоровью. Чем полезен этот продукт и нужно ли отказываться от употребления яиц, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Светлана Свичкар.Недавно ученые провели исследование, в котором приняли участие около 9000 китайцев, и сделали вывод – длительное употребление яиц более одного в день повышает риск развития сахарного диабета на 25%. Однако насколько это правда? Так, например, профессиональные спортсмены постоянно употребляют большое количество этого продукта, но не жалуются на подобные проявления.«Белок – неотъемлемая часть питания спортсмена и вообще правильного питания. Основой этого являются именно куриные яйца, –– Лично я каждый день употребляю 5-10 штук. Яйца – это такой сказочный продукт, который помогает человеку набрать мышечную массу, когда ее не хватает, также, если человек имеет лишний вес – белок помогает сжечь жир».объясняет двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Шепель.Что про полезность яиц говорят врачиВ том, что яйцо – вполне безопасный продукт, убеждены и украинские врачи.«Меня действительно удивляют такие вердикты, потому что яйца являются естественным продуктом и нет особых противопоказаний для их употребления», –рассказала врач-эндокринолог и диетолог Светлана Свичкар.Врач отмечает, что это не первые исследования, которые пытались доказать вредность этого продукта. Так, например, раньше говорили, что яйца содержат вредный холестерин.«Потом эти исследования были отвергнуты и ученые доказали обратное. Однако идальше появляются новые мифы. Но я уверяю, что яйца – очень полезный продукт, который должен быть в рационе каждого человека», –отметила эксперт.А вот от яичных диет диетолог предостерегает: «Там много белка и почти нет углеводов – это очень опасно для почек».Поэтому главное – знать меру.