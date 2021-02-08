Как снизить свой риск слабоумия: врач рекомендует продукты и повседневные привычки

Мозговая активность неизбежно снижается с возрастом, однако в наших силах сделать так, чтобы этот процесс не ускорялся.О том, что некоторые продукты и повседневные привычки помогают снизить риск возникновения слабоумия (деменции), рассказала врач диетолог Ханна Брей. Ее доводы опубликовало издание Express.Питание по подобию средиземноморской диеты. Она отличается высоким содержанием фруктов, овощей и салатов с оливковым маслом и рыбой, богатой жирными кислотами омега-3. По словам Брей, благотворное влияние на головной мозг подобного рациона подтверждают многие исследования.Антиоксиданты. Ханна Брей отметила, что головной мозг уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса. Чтобы противодействовать этому, важно потреблять продукты, богатые антиоксидантами, – специалист советует налегать на овощи и фрукты с разноцветной темной кожурой.Корица. Врач рекомендует употреблять корицу, поскольку специя помогает сбалансировать уровень сахара в крови и связанный с ним уровень инсулина. Их высокие концентрации способствуют повреждению клеток мозга.Ферментированные продукты. Еще одно предложение эксперта – поэкспериментировать с употреблением ферментированной пищи: Брей рекомендует натуральный йогурт, кефир, квашеную капусту, чайный гриб.Источники цинка. Употребление продуктов, богатых этим минералом, – одна из самых полезных повседневных привычек. Врач отмечает, что цинк помогает снизить риск слабоумия, защищая нейронные клетки от повреждений, вызываемых окислительным стрессом.12-часовой перерыв. Еще одна полезная для улучшения функционирования мозга привычка – время от времени отказываться от потребления пищи на 12 часов. Для этого, говорит диетолог, можно ужинать до 20:00, а завтракать – после 8:00. Подобная пауза благоприятна для процессов очищения мозговой ткани от «мусора» за ночное время.Прогулки на свежем воздухе. Врач настоятельно рекомендует сделать их повседневной привычкой. Исследования показывают, что это эффективно стимулирует мозговой кровоток и кровообращение, способствует улучшению когнитивных функций.