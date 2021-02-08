Диетолог развенчала популярные мифы о правильном питании

Главные правила питания.Многим кажется, что правильное питание – это не для всех, поскольку нужно есть только овощи и каши. Но это далеко не так. По словам эксперта, любое блюдо можно сделать правильным и полезным.Диетолог Алина Дяченко, которая похудела на 33 килограмма, рассказала стоит ли отказывать себе в углеводах, как избавиться от постоянной тяги к сладкому и почему невозможно есть все и худеть.– С возрастом все неизбежно набирают вес. Это норма?– Не все, но многие. С возрастом набору веса способствуют: малоподвижный образ жизни, замедление жирового обмена. Но набора веса можно избежать, уменьшив калорийность рациона.– Возможно ли есть все и не поправляться?– Нет, нужно в любом возрасте придерживаться правил сбалансированного питания, получать необходимые макро- и микронутриенты, прислушиваться к своему организму, отказаться от пищевого мусора, соблюдать водный баланс, быть в движении и достаточно отдыхать.– Как избавиться от постоянной тяги к сладкому?– Для начала нужно понять, почему есть тяга к сладкому, проанализировать свой рацион:Достаточно ли Вы употребляете сложных углеводов, жиров, белков?Питаетесь ли Вы сбалансированно?Выпиваете ли достаточное количество воды?Как правило, сильная тяга к сладкому у тех, кто ответил «нет» на эти вопросы. Нужно менять свой рацион и подобрать свою альтернативу сладкому (сахару): фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, мед, полезные сладости без сахара в составе.– Какие ошибки самые распространенные среди тех, кто решил перейти на правильное питание?– Многим кажется, что правильное питание – это скучно, невкусно, пресно. Но это не так, сейчас практически любое блюдо можно сделать «правильным», изменив несколько ингредиентов.– Стоит ли отказываться от жиров и углеводов, чтобы похудеть?– Конечно, нет. Жиры обязано должны быть в рационе каждого человека. «Правильные» жиры способствуют здоровой работе организма, снабжая организм энергией, поддерживая здоровье кожи, волос, ногтей, суставов, улучшая пищеварение, способствуя нормальному функционированию гормональной системы, снижая уровень вредного холестерина, сахара, защищая от болезней сердца.Углеводы также нужны в рационе каждого человека. Они обеспечивают около 50-60% суточного энергопотребления организма и все энергетические расходы мозга, используются для построения нуклеотидов, а также нуклеиновых кислот, накапливаются в скелетных мышцах, печени и других тканях в виде гликогена. Также они входят в состав компонентов иммунной системы, участвуют в регуляции осмотического давления в организме, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ.БонусДиетолог поделилась несколькими своими рецептами, которые разнообразят правильное меню и добавят вкуса в любую диету.Фунчоза с креветками и овощами в соево-медовом соусе (КБЖУ на 100 грамм = 131,8/7,3/1,4/22,5)Ингредиенты:Фунчоза –150 грамм в сухом видеКреветки – 170 граммОвощи: лук, морковь, перец желтый, перец красный, огурец – 300 граммСоевый соус – 3 ст. л.Мед – 1 ст. л.Оливковое масло – 5 млПрованские травы, соль, кунжут1. Фунчозу отварить в подсоленной воде и промыть холодной водой.2. Овощи нарезать брусочками.3. Обжарить на сковороде, смазанной маслом, на сильном огне, постоянно помешивая лук и морковь пару минут, потом добавить остальные овощи и обжарить пару минут. Добавить креветки, соевый соус, мед, травы, хорошо перемешать и готовить еще пару минут.4. Добавить отваренную фунчозу, перемешать, выложить на тарелку и посыпать кунжутом.Блинный торт (КБЖУ на 100 грамм = 120,2/5,9/4,6/13,8)Ингредиенты для блинчиков:Молоко 2,5% – 500 млЯйца – 3 шт.Рисовая мука – 180 граммКокосовое масло – 5 млПодсластитель, соль по вкусуИнгредиенты для крема и украшения:Творог 5% в брикетах – 200 граммГустой йогурт 10% – 200 млМед – 15 млЧерешня, малина, мята для украшения – 200 грамм1. Готовим блинчики: яйца, молоко, соль, подсластитель соединить с помощью миксера. Добавить просеянную муку, перемешать так, чтобы не было комочков и дать постоять 15 минут.2. Готовим крем: соединить с помощью блендера творог, йогурт и мед.3. Собираем торт: блинчик смазать кремом сверху, положить следующий блинчик и повторить процедуру, пока блинчики не закончатся. Украсить торт ягодами и мятой.