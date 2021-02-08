Ученые узнали о неожиданной пользе кофе и зеленого чая

Напитки хорошо влияют на продолжительность жизни.Хорошие новости для кофеманов: ароматный напиток может снизить риск ранней смерти практически от всех причин, а зеленый чай буквально спасти жизнь после инсульта. Кроме того, кофе может улучшить когнитивные функции при недосыпе.Группа ученых из Японии проанализировала влияние регулярного употребления кофе и зеленого чая и продолжительности жизни 46 тысяч взрослых людей.Польза кофеОказалось, что всего одна чашка кофе в неделю снижает вероятность ранней смерти от любого заболевания на 14%. Еще больше пользы получают люди, пережившие сердечный приступ – регулярное употребление напитка уменьшает риск смерти на 22%.Польза зеленого чаяНо при этом кофе не приносит никакой пользы тем, кто пережил инсульт (впрочем, и вреда тоже). Похоже, таким пациентам стоит чаще пить зеленый чай – семь и более чашек в день предотвращают раннюю смерть на 62%. На удивление, спасительный эффект зеленого чая не распространяется на людей, у которых не было инсульта.Поскольку это обзорное исследование, причины такого влияния популярных напитков на продолжительность жизни пока неясны. По мнению авторов, в Японии большинство людей пьют кофе и зеленый чай без сахара и молока, что может усиливать их пользу.Влияние на концентрацию и сонТакже ученые выяснили, что употребление кофе утром может улучшить концентрацию внимания, особенно при сбитом режиме сна.Людям, которые страдают от бессонницы или просто не могут себе позволить выспаться, три чашки кофе в день помогут устранить или свести к минимуму когнитивные нарушения.У тех, кто работает в ночную смену, кофе может улучшить работоспособность и внимательность – это особенно важно для работников экстренных служб. Но есть нюанс: регулярное употребление кофе в ночное время может негативно повлиять на продолжительность и качество сна в будущем. Если вы слишком восприимчивы к кофеину, вам стоит как минимум ограничить его потребление за шесть часов до сна.