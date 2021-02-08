Медики рассказали, как дефицит сна влияет на фигуру.Невыспавшимся людям сложно контролировать свой аппетит.Перепады настроения, пониженная энергетика, апатия, сонливость зимой — нередкие жалобы у клиентов, уверяют нутрициологи.Надя Андреева дажа дала подробный список продуктов, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты — и никакой сезонной депрессии!Доктор Татьяна Лакуста рассказала, как влияет сон на пищевое поведение.«Дефицит сна повышает риски ожирения из-за того, что несколько гормонов регулируются освещением, сном и временем поступления еды», — рассказала Татьяна.Она добавила, что уровни гормона роста, мелатонина, кортизола, лептина и грелина сильно коррелируют со сном. Поэтому люди, затягивающие специально/вынужденно время отхода ко сну (сериалы-ютубчик, поздняя работа, суточная работа, кормящие мамы) на следующий день:1. Могут чувствовать потребность есть больше комфортной для них еды: сладкое/ жирное/ солененькое (чипсы, селедка, колбаски, пирожное, шоколад),2. Могут ощущать меньшую насыщаемость и мотивироваться есть сверх нормы ( ощущение — ем, а никак насытиться не могу),3. Могут испытывать желание есть чаще обычного и выбирать не полноценные приемы пищи, а постоянные подъедания на протяжении дня,4. Могут не чувствовать потребность позавтракать, но компенсаторно устраивать переедания вечером.«Поздние (меньше, чем за 3 часа до сна), большие по объему ужины влияют в свою очередь также плохо на сон — делают его более поверхностным, провоцируют рефлюкс содержимого желудка с изжогой, кашлем, храпу и склонностью к апное во сне (остановка дыхания).Поздний ужин = плохой сон = состояние невыспанности утром = избыточная тяга к еде на протяжении дня. Круг замкнулся…Поэтому, если хотите нормализовать свое пищевое поведение, пищевой выбор продуктов начните со своей зоны ответственности — урегулируйте свой сон», — подытожила Лакуста.