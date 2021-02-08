Хроническая инфекция приводит к мутации коронавируса

По словам ученых, мутации SARS-CoV-2, подобные британскому варианту B1.1.7, могут возникать в случаях хронической инфекции, когда лечение в течение длительного периода предоставляет вирусу множество возможностей для развития.В статье для журнала Nature группа исследователей из Кембриджа сообщает, как им удалось наблюдать мутацию SARS-CoV-2 у пациента с ослабленным иммунитетом, получавшего плазму от выздоровевших людей. В частности, они увидели появление ключевой мутации, также наблюдаемой в новом варианте, который привел к тому, что Великобританию снова принудили к строгой изоляции.Используя синтетическую версию вирусного белка-шипа, созданного в лаборатории, команда показала, что определенные изменения в его генетическом коде, мутация, наблюдаемая в варианте B1.1.7, сделали вирус в два раза более заразным для клеток, чем более распространенный штамм.