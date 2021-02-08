Целебные растения, польза которых доказана наукой

Как их можно использовать.Прогресс стал причиной скептического отношения к народной медицине. Но множество продуктов и растений действительно обладают полезными свойствами и помогают бороться с повышенным уровнем холестерина, простудой и воспалительными процессами.Фармацевты не стали бы включать растения в состав лекарственных средств, если бы их эффективность не была доказана научно. Поэтому предлагаем узнать о самых популярных растительных компонентах, которые оказывают положительное воздействие на наше здоровье.КорицаКорица – одна из самых популярных специй в мире, которая чаще используется в кондитерском деле чем в медицине. Тем не менее ученые неоднократно доказывали, что палочки корицы могут положительно влиять на организм.Во-первых, корица снижает уровень сахара и холестерина в крови. Во-вторых, эта специя обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием.Исследования показали, что корица, применена больными с сахарным диабетом, снижает уровень сахара в крови на 10–29%. Однако, если вы страдаете каким-либо заболеванием, в первую очередь следует обратиться к врачу, а не заедать симптомы корицей.БоярышникВ Китае боярышник заваривали для лечения сердечной недостаточности и профилактики высокого кровяного давления. Сейчас настойка продается в аптеках, а ее свойства доказаны наукой.Исследования показали, что растение может снижать вероятность развития аритмии и способствует улучшению кровообращения. Также обнаружено, что ягоды боярышника, принятые вместе с лекарственными препаратами у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, улучшают работу сердца, препятствуют развитию одышки и усталости.ИмбирьСчитается, что корень имбиря помогает при простудных заболеваниях. Такой эффект обусловлен эфирными маслами имбиря, которые могут оказывать противовоспалительное действие.ЗверобойЗверобой – это основной компонент многочисленных успокаивающих средств. Это связано с высоким содержанием гиперицинов и гиперфоринов, которые считаются хорошими «стабилизаторами настроения». Поскольку депрессия – это результат биохимического дисбаланса, связанного с аминными нейротрансмиттерами, зверобой используется для ее лечения, устраняя этот дисбаланс.КуркумаУченые до сих пор не пришли к единому выводу относительно куркумы. Проблема в том, что исследования насчет куркумина проводились только на мышах или in vitro. Поэтому, несмотря на все положительные эффекты специи, ее свойства маркируются «потенциальными».Сам же куркумин является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительным действием, может улучшать работу мозга, бороться с болезнью Альцгеймера, снижать риск сердечных заболеваний. Однако все эти свойства были доказаны только в лабораторных условиях.