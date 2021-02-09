Назван один из самых доступных способов продлить жизнь на 3 года

Ученые констатируют, что одним из ключевых и в то же время доступных способов продления жизни является физическая активность: на нее рекомендуется регулярно тратить по 15 минут в день.Есть ли доказательства того, что физические упражнения и движение могут продлевать людям жизнь, замедляя процессы старения? Да, они имеются. Исследование Гарвардского университета, к которому апеллирует организация AARP (Американская ассоциация пенсионеров), показало, что«15 минут ежедневной физически активной деятельности могут увеличить продолжительность жизни на три года».В частности, ученые, опираясь на данные восьмилетнего исследования, констатируют, что физическая активность в таком объеме способствует снижению смертности от всех причин на 14 процентов.«Ежедневное стремление к движению имеет решающее значение для получения пользы для здоровья. Физические упражнения сокращают подверженность инфарктам, сердечной недостаточности, заболеваниям периферических артерий и аритмиям. Вы не только чувствуете себя лучше, но и лучше функционируете», - сказал, комментируя полученные результаты, кардиолог Дэниел Форман.По словам эксперта, говоря о физических упражнениях, ученые также имеют в виду деятельность неспортивного формата. Таким образом, можно выбрать вид деятельности, который больше нравится, и заниматься им. Вот список мероприятий, который также может засчитываться как ежедневная тренировка:быстрая ходьба,танцы,плавание,езда на велосипеде,игра в теннис,работа с газонокосилкой,катание на роликах,бег трусцойпрыжки со скакалкой,пилатес,отжимания,приседаниямойка машины,подъем по лестнице.Примечательно, что исследования Европейского общества кардиологов также продемонстрировало пользу ежедневных 15 минут физической активности в деле продления жизни. Группа специалистов под руководством доктора Дэвида Хупина пришли к заключению, что«у людей, занимавшихся физическими упражнениями по крайней мере 15 минут каждый день, риск смерти был на 22 процента ниже».Этот вывод подтверждается данными наблюдений за группой из 1011 человек (за ними наблюдали 12 лет) и группой из 122 417 человек возрастом (в среднем) 60 лет (за ними наблюдали10 лет). Итоги наблюдений свидетельствуют, что чем больше физической активности практикуют пожилые люди, тем лучше для их здоровья. Ученые постулируют, что «регулярная физическая активность в целом влияет на здоровье лучше, чем любое лечение».