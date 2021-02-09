Российские врачи начнут прививать диабетиков и лечить по-новому

Директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева призывает лиц с сахарным диабетом не бояться прививки против коронавируса и смело вакцинироваться, если нет других противопоказаний. Исключение - гестационный диабет.По словам Мокрышевой, вакцинацию проводят пациентам, не имеющим медицинских противопоказаний, к которым относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.Для диабетиков дополнительными противопоказаниями являются осложнения вроде диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния, лактатацидоза, тяжелой гипогликемии. Также известно, что Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, в рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антимикробной терапии.А антибактериальная терапия должна, согласно директивам, назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Сообщается о том, что усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью. Плюс, добавлены указания по лечению при раке и болезнях почек, а также определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19.